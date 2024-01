ORBAN NA ČELU EU? Posle odluke Šarla Mišela da se kandiduje na izborima za Evropski parlament, sledi 'potres' u Briselu

Evropskoj Uniji može da se dogodi krajnje neobična situacija, da joj uskoro predsedava najveći evropskeptik i evrokritičar, mađarski premijer Viktor Orban.

Ovakva situacija mogla bi da bude plod odluke belgijskog političara Šarla Mišela, aktuelnog predsednika Evropskog saveta, koji se kandidovao za predstojeće izbore za evropski parlament, kao predvodnik liste frakofonskog liberalnog Reformatorskog pokreta.

Najavljujući kandidaturu, Šarl Mišel je poručio da će se sa funkcije predsednika Evropskog saveta povući najkasnije 16. jula, kada novi poslanici EP budu polagali zakletvu. To stvara prazninu od nekoliko meseci na čelu Evropskog saveta, jer bi Mišelu aktuelna funkcija, na koju je izabran 2019. godine, trebalo da prestane poslednjeg dana novembra.

Pravila funkcionisanja EU predviđaju da u slučajevima nemogućnosti obavljanja funkcije izabranog predsednika Evropskog saveta menja lider zemlje koja po šestomesečnom kružnom principu predsedava EU. Od jula do kraja ove godine biće to Mađarska, zemlja koja je do sada više puta bila predmet kritika i pokušaja kažnjavanja iz Brisela zbog neslaganja s evropskom politikom.

Šarl Mišel istovremeno smatra da bi odluka o izboru novog predsednika Evropskog saveta zbog novonastale situacije sada mogla da se ubrza, bez čekanja do kraja godine, i da bi mogla da se donese prostom većinom, bez konsenzusa.

U evropskim krugovima ističu da je bivši belgijski premijer pokušavao da pronađe neku drugu odgovarajuću visoku funkciju unutar EU, ali pošto mu to nije pošlo za rukom, odlučio je da prihvati bar kandidaturu za evropske izbore, što je stvorilo vakuum u okviru koga bi Orban privremeno mogao da stane na čelo EU.

Autor: