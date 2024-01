AUTO SE ZAKUCAO U KAPIJU BELE KUĆE! Američka Tajna služba hitno intervenisala, VOZAČ UHAPŠEN! (VIDEO)

Američka Tajna služba je saopštila da je uhapsila osobu koja se automobilom zakucala u ogradu Bele kuće.

Vašingtonski sajt Hil prenosi da se incident desio juče popodne u šest sati po lokalnom vremenu.

Vozilo je udarilo u spoljnu ogradu kompleksa Bele kuće.

- Vozač je pritvoren i mi istražujemo uzrok i način na koji je došlo do sudara - naveo je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) Entoni Guljelmi, portparol Tajne službe SAD.

On je navoe da je zbog incidenta bilo posledica po saobraćaj u lokalnim ulicama.

👀Vehicle crashes into White House gate🧐👇‼️



Washington, DC According to a Secret Service official on X, a driver was taken into custody on Monday after smashing his car into one of the White House complex's outer gates.



A spokesman for the Secret Service, Anthony Guglielmi,… pic.twitter.com/r4v6cpUH0u