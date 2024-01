IZDRŽALA 74 UDARCA BIČEM JER NIJE HTELA DA STAVI MARAMU Uznemirujuća ispovest devojke iz Irana: Rekla sam da NEĆU TO DA NOSIM

Roja Hešmati, hrabra devojka iz Irana, pokazala je sa čime moraju da žive žene u toj zemlji i kako se i dalje bore protiv represivnog režima koji im ukida najosnovnija ljudska prava. Ona je otkrila da izdržala 74 udarca bičem jer je odbila da pokrije kosu.

Jedini zločin ove 33-godišnjakinje je što nije želela da nosi maramu koju su kao obaveznu prepisali radikalni islamisti na vlasti. Ono što joj se desilo moglo bi se opisati kao srednjevekovna tortura i to zbog nečega što je, srećom, potpuno nezamislivo u zapadnoj civilizaciji.

Sve je opisala u svojoj uznemirujućoj objavi na Fejsbuku koja više nije dostupna javnosti.

"Neću to da nosim"

Rekla sam: "Neću to da nosim."

"Bičevaću te toliko da ne znaš gde si, primićeš 74 udarca," rekao mi je policajac, ali sam i dalje odbijala da stavim veo. Odveli su me u nekakav podrum, sa mnom je privedeno i nekoliko muškaraca koji su pili alkohol.

"Zaista ne želiš da ga staviš," pitao me je još jednom i ponovo sam odbila. Dve pokrivene žene su mi prilazile i iznova i iznova mi stavljale veo na glavu. Još jednom sam ga skinula.

Na samom kraju podruma se nalazila soba sa gvozdenim krevetom. Sa obe strane kreveta bile su gvozdene lisice i okovi. Zaista je sve izgledalo kao da smo se vratili u srednji vek i da sam ušla u sobu za mučenje.

Sudija me je pitao: "Gospođo, da li ste dobro? Imate li problema?" Nisam odgovarala. Rekao je: "Gospođo, ja sam na vašoj strani", ali ni na to nisam odgovorila.

Policajac koji je zadužen za batinanje mi je još jednom rekao da stavim maramu. Kada sam odgovorila da ne želim, počeli su udarci. Osećala sam užasan bol na leđima, ramenima, zadnjici, na listovima. Više nisam mogla ni da izbrojim udarce i samo sam šapnula: "U ime žena, u ime života, odeća ropstva je pocepana. Noć našeg zatočeništva postaće zora i sve naše rane biće zalečene".

Bilo je gotovo i izveli su me napolje. Nisam dozvolila da bilo ko vidi koliko me je bolelo. Ponovo su me izveli pred sudiju koji mi je rekao da nije srećan što sam dobila batine, ali da je to zakon i da on mora da se poštuje."

UN brinu zbog tretmana žena u Iranu

Kancelarija UN za ljudska prava izrazila je zabrinutost zbog tretmana žena i devojčica u Iranu pozivajući na raspuštanje policije za moral Islamske Republike.

U pregledu stanja ljudskih prava u Iranu, Kancelarija je navela da bi Teheran trebalo da uvede zakon koji štiti žene i djevojčice od bilo kog oblika nasilja, preneo je Rojters.

“Država potpisnica mora da usvoji sveobuhvatan zakon koji kriminalizuje sve oblike nasilja nad ženama i devojčicama koji se eksplicitno bavi nasiljem u porodici, bračnim silovanjem i zločinima počinjenim u ime takozvane ‘časti'”, navodi se u izveštaju.

