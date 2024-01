HITNA POŠLA PO TRUDNICU, PA SE ZAGLAVILA U SNEGU: Bebu nosili u naručju kroz smetove, drama trajala 8 sati

Vozilo Hitne pomoći, koje je krenulo po trudnicu u Rumuniji, zaglavilo se u snegu na putu u okrugu Vasluj. Na kraju se žena porodila kod kuće, a bolničari su u rukama nosili bebu oko pola kilometra.

Do incidenta je došlo u noći između ponedeljka i utorka. Vozilo Hitne pomoći je zatraženo u slučaju trudnice koja je trebalo da se porodi četvrti put.

Poslato je vozilo ali se zaglavilo u snegu. Dok su pokušavali da ga izvuku, medicinsko osoblje je stiglo do ženinog doma uz pomoć lokalnih vlasti koje su prišle da pomognu mašinom.

Porođaj je krenuo, a medicinsko osoblje je trudnici pomoglo kod kuće i ona je rodila zdravog dečaka. Međutim, do avanture je došlo i u povratku.

- Pokušali su da odu do bolnice, ali jaka mećava nije dozvoljavala mašini da izvuče zarobljeno vozilo. Poslato je drugo vozilo Hitne, koje je išlo dokle su mu uslovi na putu dozvolili, nakon toga su bolničari peške nastavili do prvog vozila Hitne. Uzeli su bebu i sa njom u naručju hodali oko pola kilometra do drugog vozila Hitne, koje ih je na kraju prevezlo u bolnicu - rekli su nadležni.

Dodali su da je trudnica ostala u prvom vozilu Hitne sa osobljem, dok mašine nisu uklonile sneg sa puta.

- I oni su stigli u bolnicu posle nekoliko minuta - dodali su.

Intervencija je trajala ukupno osam sati.

Najmanje 15 ljudi je spašeno u prethodna 24 sata u rumunskim planinskim oblastima, a petoro je moralo je da bude hospitalizovano, saopštila je danas spasilačka služba Salvamont Romania.

U prethodna 24 sata Salvamont je dobio 15 poziva u kojima je tražena hitna intervencija spasilaca, objavljeno je na sajtu te organizacije.

Najviše poziva dobile su službe u oblastima Voineasa i Severin Semenik, preneo je Ađerpres.

Autor: