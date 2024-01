Tajni sastanak o Ukrajini, koji su održali Kijev i njegovi saveznici, nije imao nikakve veze sa rešavanjem ukrajinske krize - to je bilo skretanje pažnje na režim Vladimira Zelenskog, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- To je uvežban koncept skretanja političke pažnje, posebno na režim Zelenskog. To je pi-ar njegovog režima. Reč je o konstantnoj aktivnosti u informaciono-političkom prostoru u čijem je centru pažnje tema Zelenskog i svih tih zapadnih ideologija koje su razvijali i širili. To nema nikakve veze sa rešavanjem ukrajinske krize. To su dve potpuno različite teme koje se međusobno isključuju - kazala je Zaharova.

Kako je dodala, rešavanje situacije u Ukrajini je mukotrpan posao.

- To predstavlja rad u političkoj i diplomatskoj sferi – to je i pitanje pregovora i kontakata i slično. Tu se ne radi o sudbini jedne osobe, deset osoba, nego o sudbini ljudi, naroda. Dakle, to je ako govorimo o situaciji oko Ukrajine i njenom stvarnom rešavanju. A reklama oko Zelenskog, takozvane mirovne inicijative Zelenskog, njegove beskonačne izjave, obraćanja na različitim mestima i platformama – sva ta pompa se stvara da bi se održala iluzija o nekakvoj političkoj aktivnosti, pritom skrećući pažnju svetske javnosti sa stvarnih procesa mogućeg rešavanja situacije - zaključila je Zaharova.

Ranije je Blumberg pisao da je sredinom decembra u Rijadu održan tajni sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost Ukrajine, njenih saveznika iz država G7, kao i nekih zemalja Globalnog juga. Prema izvorima agencije, Kijev je pokušao da dobije podršku za svoje uslove za mirovne pregovore sa Rusijom, ali nije postigao nikakve ozbiljne rezultate.

Autor: