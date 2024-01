ZBOG EKSPLOZIJE ZATVORENE ULICE Drama u Australiji, policija izdala upozorenje (VIDEO)

Voda je preplavila ulice i prodavnice u Brizbejnu nakon velikog izlivanja.

Slike i snimci koji kruže mrežama pokazuju hiljade litara vode koja je preplavila stolove i stolice unutar restorana, ali je preplavila i raskrsnice.

Portparol policije rekao je da je više zgrada počelo da prijavljuje veliko curenje nakon što je u eksplodirao vodovod.

Velika udarna rupa i prevelike pukotine u bitumenu otvorile su se duž ulice gde se veruje da se nalazila glavna pukotina.

Not looking good on George Street in the Brisbane CBD. Suspect a burst water pipe. Flooding down Elizabeth Street. pic.twitter.com/i71sDuhtID