Dečak progutao ove bombone, pa završio u stravičnim bolovima i snu od 17 sati u Hitnoj: U njima je droga

Cela porodica je probala bombone - i dok su odrasli pojeli jednu ili dve, dečak je pojeo skoro 40.

Šestogodišnji dečak proveo je sate u Hitnoj pomoći nakon što je progutao 13 puta veću dozu slatkiša sa THC-om za odrasle koji je restoran Severne Karoline prodao porodici koja je mislila da kupuje bombone Skitles.

"Bio je u strašnim bolovima", rekla je majka Ketrin Baterajt za Post o mučnom iskušenju.

Majka i njen sin naručivali su hranu na šanku kada su ugledali nešto za šta su mislili da su sušene bombone Skitles.

Bio je to prvi put da su videli hrskavu verziju slatkiša - za koju je dečak želeo da proba otkako je saznao za nju na Jutjubu - pa je majka popustila molbama svog sina da ih isproba.

"Platila sam kesicu na šanku, niko mi nije tražio ličnu kartu, niti mi je rečeno šta kupujem", rekla je majka.

Majka i sin su se vratili za sto, gde su svi odrasli probali novi slatkiš, ali niko od njih nije primerio ništa čudno.

Dok je svako od njih pojeo jednu ili dve bombone, dečak je pojeo skoro 40.

Efekti su se brzo javili - dok se igrao pored restorana, dečak je počeo da se žali da mu gori karlični deo, da mu se smrzavaju grudi, da ga je bolela glava i da mu je stomak u čvorovima.

U početku je mislila da je možda jednostavno morao da ide u toalet, ali je odlučila da pozove hitnu nakon što joj je rekao da je voda "odvratnog" ukusa - fenomen koji je majka jednom čula je simptom trovanja.

Nakon toga su pročitali sastojke na kesici i saznali su da su prošarani Delta-9, primarnom psihoaktivnom komponentom biljke kanabis sativa.

"Moj verenik je rekao da su tri komada porcija za odrasle. On je do tog trenutka pojeo oko trećine pakovanja, što je oko 30 do 40 komada koliko su procenili u bolnici. Dakle, on je u suštini imao 13 puta veću dozu nego što je za odrasle ljude", rekla je majka.

Dečak je proveo 17 sati u dubokom snu u bolnici pre nego što mu je dozvoljeno da ode kući.

Autor: