'NEMAČKA SE SPREMA ZA SUKOB NATO-a I RUSIJE!' Lokacija za sukob biće koridor Suvalki između Belorusije i ruske Kalinjingradske oblasti

Nemačka vodi pripreme za rat između NATO-a i Rusije, koji bi navodno mogao da počne u leto 2025. godine, preneo je danas nemački magazin Bild, pozivajući se na navodni tajni dokument nemačkog Bundesvara.

- Na dan X, glavnokomandujući NATO-a daće naređenje da se 300 hiljada vojnika prebaci na istočni blok, uključujući 30 hiljada vojnika Bundesvera - navodi Bild.

U tekstu se navodi da bi do eskalacije rata u Ukrajini koja bi mogla da dovede do otvorenog sukoba NATO-a i Rusije moglo da dođe navodno već u februaru ove godine, u okviru aktivne ofanzive Moskve na ukrajinske snage, koje bi se, prema pisanju Bilda, povukle do juna.

- Akcije Rusije i Zapada, koje bi kulminirale slanjem stotina hiljada vojnika NATO-a i neizbežnim izbijanjem rata u leto 2025. godine, opisane su do tačnog mesta i meseca (u scenariju Ministarstva odbrane Nemačke) - navodi Bild.

Kako se navodi, najverovatnija lokacija za sukob biće koridor Suvalki između Belorusije i ruske Kalinjingradske oblasti, ali autori članka ostavljaju otvorenim pitanje kako će se ta hipotetička eskalacija završiti.