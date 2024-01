LEDENI TALAS S ARKTIKA KOSI ZEMLJE ŠIROM SVETA: Mećave odnele više života u SAD, Britanija okovana snegom

Hladan arktički talas zamrzao je Sjedinjene Američke Države i Evropu. Hiljade letova je otkazano, očekuje se da će pasti i do 20 centimetara snega, a u pojedinim gradovima temperature su uveliko pale u debeli minus.

Kataklizma u Sjedinjenim Američkim Državama

Temperature ispod nule i sneg potpuno su poremetile avio saobraćaj na Srednjem Zapadu i Zapadu, ali i na nekim aerodromima na jugu Amerike.

Ukupno je otkazano više od 3.000 letova. Najviše otkazanih letova bilo je na aerodromu u Teksasu, gde je ukupno otkazano više od 1.000 letova, piše NBC Njuz.

Montana je ponela „titulu“ najhladnije države u SAD-u, gde je izmereno minus 42 stepena, dok je najtoplije bilo na Floridi.

Oko 110.000 američkih domova i preduzeća ostalo je bez struje, najviše u Oregonu.

Zvaničnici sektora javnog transporta pozvali su stanovnike da izbegavaju putovanja jer se očekuje da će putevi biti opasni i klizavi od leda koji bi mogao da optereti drveće i dalekovode i dodatno oteža situaciju.

