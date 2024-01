NAKON NAPADA NA AMERIČKE BRODOVE DANAS PADA ODLUKA: Bajden će Hute ponovo označiti kao GLOBALNE TERORISTE, posledice po Jemen

Administracija američkog predsednika Džoa Bajdena bi uskoro trebalo da objavi planove da Hute u Jemenu ponovo označi globalnim teroristima, prenose agencije Asošijeted pres i Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

Glas Amerike prenosi da se očekuje se da odluka bude objavljena danas.

Američki državni sekretar Entoni Blinken je u februaru 2021. godine donio odluku da Hute skine i sa spiska stranih terorističkih organizacija i posebno označenih globalnih terorista, zato što je administracija pokušavala da olakša isporuke humanitarne pomoći Jemenu.

Prethodno je Trampova administracija, poslednjih dana mandata, označila Hute kao stranu terorističku organizacuju. što su snažno kritikovale humanitarne organizacije i grupe za zaštitu ljudskih prava.

Ta oznaka značila je da je Amerikancima, pojedincima i organizacijama pod američkom jurisdikcijom bilo zabranjeno da pružaju "materijalnu podršku" Hutima.

Odluka da se Huti ponovo označe globalnim teroristima ne obuhvata sankcije za pružanje materijalne podrške i ne predviđa zabrane putovanja, što znači da možda neće predstavljati značajnu prepreku za isporuku pomoći civilima u Jemenu.

Bajden je nedavno Hute nazvao terorističkom organizacijom.

Novi napadi na mete u Jemenu

Američka vojska izvela je novi napad u Jemenu, na protvbrodske balističke rakete u delovima zemlje koje kontrolišu Huti, dok je raketa pogodila brod u grčkom vlasništvu koji je plovio pod malteškom zastavom u Crvenom moru.

Iz Centralne komande je saopšteno da su američkom napadu uništene četiri rakete, koje su trebalo da budu lansirane iz oblasti koje kontrolišu Huti i "predstavljale su pretnju po trgovačke i brodove američke mornarice u regionu".

Severozapadno od jemenske luke Salif, raketa je pogodila grčki brod Zografija.

Napad su izveli Huti, a brod je direktno pogoden, saopštio je portparol te grupe.

Američka centralna komanda saopštila je da nije bilo povređenih, da brod i dalje može da plovi i da je nastavio tranzit kroz Crveno more.

Prema grčkim izvorima, na koje se poziva agencija Rojters, brod je iz Vijetnama plovio ka Izraelu sa 24 člana posade, i na njemu nije bilo tereta kada je napadnut.

Huti, koje podržava Iran, prijete da prošire napade na američke brodove zbog američkih i britanskih napada na mete u Jemenu.

Iz Bele kuće je u utorak poručeno da Amerika ne želi rat sa Hutima, ali da oni moraju da zaustave "bezobzirne napade".

"Ne želimo ovo da širimo. Huti i dalje imaju vremena da donesu pravu odluku" rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi.

Napadi Huta na brodove u regionu od novembra pogodili su kompanije i alarmirali velike sile, zbog moguće eskalacije izraelskog rata protiv ekstremista iz Hamasa u Pojasu Gaze, koji traje više od tri meseca.

Huti tvrde da brodove napadaju u znak solidarnosti sa Palestincima.

Zbog njihovih napada, mnogi teretni brodovi zaobilaze Crveno more, koje vodi do Sueckog kanala - najbrže rute od Azije do Evrope - i plove dužim rutama.

Pojedine kompanije, kao što je britanski "Šel", obustavljaju sve isporuke kroz Crveno more, dok japanski i ruski brodovi razmatraju alternativne rute, u slučaju da kriza eskalira.

