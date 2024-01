POTRESNO! OČAJNA MAJKA DEČAKA (2) KOJI JE UMRO OD GLADI PORED MRTVOG OCA: Falilo je pet centimetara da dohvati police s hranom!

Sara Pis, ožalošćena majka Bronsona Batersbija (2) otkrila je da je njen sin bio za nekoliko centimetara premali da bi došao do police u frižideru sa ostacima hrane koji su mogle da ga spasu.

Sina je poslednji put videla živog pre Božića, a onda je obaveštena da je mališan umro zajedno sa njenim bivšim partnerom Kenetom u njegovom domu u Skegnesu.

Veruje se da je dvogodišnjak umro od gladi i dehidracije kad je ostao sam na imanju nakon što je njegov 60-godišnji otac doživeo fatalni srčani udar oko Nove godine.

Mališan nije mogao da dohvati svoje grickalice jer su bile sklonjene iz niskog ormarića kako ne bi mogao sam da se posluži njima. Njegova majka je rekla da nije mogla da prestane da zamišlja svog nesrećnog sina kako „gladan, pruža ruke i pokušava da ih dohvati“.

"Bronson's mother Sarah Piesse, who had rowed with Mr Battersby and moved out before Christmas, said: "If social services had done their job Bronson would still be alive. But they didn't do anything"



