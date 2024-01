PRVI POKUŠAJ NAPADA NA PUTINOV RODNI GRAD: Ukrajina poslala dronove na Sankt Peterburg!

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su tokom noći dron u Sankt Peterburgu, prvi takav slučaj u drugom po veličini gradu u zemlji od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini pre skoro dve godine, saopštile su vlasti u četvrtak.

Ukrajina, s druge strane, tvrdi da je pogodila mete.

Stanovnici su prijavili da su oko jedan noću po lokalnom vremenu čuli glasne udare iznad Vasiljevskog ostrva, nedaleko od centra grada, preneo je "Moskov tajms".

Međunarodni aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu nakratko je obustavio letove otprilike u isto vreme.

„Dežurne snage protivvazdušne odbrane uništile su jednu bespilotnu letelicu iznad Moskovske oblasti i presrele jednu iznad Lenjingradske oblasti“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u aplikaciji za razmenu poruka Telegram.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov rekao je da niko nije povređen u napadu.

Nezavisni novinski kanal "Astra Telegram" javio je da je dron pao u blizini naftnog terminala u Sankt Peterburgu. Lokalni novinski sajt "Fontanka", pozivajući se na anonimni izvor, takođe je rekao da je dron pao u tom području.

Suvlasnik naftnog terminala u Sankt Peterburgu Mihail Skigin kasnije je potvrdio da je objekat bio meta napada i pripisao zasluge za rad ruskih jedinica protivvazdušne odbrane „munjevitom brzinom“.

- Ovo je pomoglo da se spreči užasna katastrofa koja bi imala strašne posledice, ljudske žrtve i ogromnu ekološku štetu na Baltičkom moru - rekao je Skigin poslovnom dnevniku "Komersant".

„Izražavam zahvalnost oružanim snagama naše zemlje i njihovom rukovodstvu. Ovo je briljantan posao.”

Ukrajina tvrdi da je pogodila mete

Ukrajina je pogodila mete u Rusiji tokom napada dronom na naftni terminal u Sankt Peterburgu u četvrtak u okviru "nove faze" u regionu, rekao je ukrajinski vojni izvor Rojtersu.

