Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus odbio je da poveća vojnu pomoć Ukrajini, piše izdanje "Velt".

„Ne možemo ići na sve ili ništa, kako to neki zahtevaju. U protivnom ćemo mi sami ostati bez zaštite. Do sada smo poslali sve što smo mogli“, istakao je on.

Pistorijus je naglasio da je od svih zemalja Evropske unije, Nemačka dala najveći doprinos Ukrajini, a sada je red na druge.

„Svi treba da shvate, da će se ako ruski predsednik Vladimir Putin dobije ovaj rat, naravno, povećati i opasnost po NATO teritorije“, ocenio je nemački ministar.

Sredinom decembra prošle godine on je govorio da će Evropa, zbog izostanka američke pomoći, možda morati da Ukrajini nadoknadi sredstva, ukoliko Sjedinjene Američke Države ne budu mogle da se dogovore o novom paketu pomoći.

Moskva je više puta isticala da nije pretnja ni po jednu zemlju NATO, ali da će pratiti dejstva koja su potencijalno opasna za njene interese. Istovremeno, Rusija ostaje otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad mora da odustane od kursa militarizacije Evrope.

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je ranije da Moskva ne želi direktan vojni sukob sa Severnoatlantskom alijansom, ali ako neko to bude želeo, Moskva će biti spremna za to.