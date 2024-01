BRITANCI PRVI PUT TESTIRALI ORUŽJE BUDUĆNOSTI - Komentari se samo nižu (FOTO)

Britanska vojska je prvi put upotrebila laser za napad na vazdušne ciljeve.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije saopštilo je da je poslednja provera efikasnosti sistema "Dragonfire" ("Zmajeva vatra"), čiji pojedinačni "metak" košta nešto manje od 10 funti, veliki korak ka uvođenju ovog oružja u vojnu službu.

Ministarstvo je saopštilo da je "Dragonfire" oružje koje može da napadne bilo koju metu koju vidi brzinom svetlosti. Dodaje se da je "Dragonfire" izuzetno precizan i da napada mete koristeći gust snop svetlosti. Kada pogodi metu, stvara strukturnu štetu, a šteta se može povećati ako pogodi bojevu glavu.

Laser za vazdušnu metu je prvi put ispaljen na vojnom poligonu Hebridi na severozapadu Škotske, koji se koristi za obuku britanskog Ministarstva odbrane.

Scientists have successfully shot down drones with Dragonfire - the UK's first laser weapon, which could be fitted to future generations of warships to fend off air and drone attacks.



