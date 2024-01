JAKO ZAHLAĐENJE ZAHVATILO GRČKU: Očekuje se i do pola metra snega, zabeleće se i Solun

Sve do današnjeg dana u Grčkoj je bilo i više nego toplo vreme za zimu, a temperature su dostizale i 20°C. I danas je na jugu Grčke bilo veoma toplo, uz temperature do 18-20°C, dok je istovremeno sever Grčke zahvatilo jako zahlađenje.

Posle Srbije i većeg dela Balkana, hladni front prodrao je danas i do severa Grčke i doneo jače zahlađenje.

U ovom času na severu Grčke pada obilni sneg, u kontinetalnim predelima uz formiranje snežnog pokrivača, a temperatura je opala ispod 0°C.

U priobalnom delu pada kiša. Jako zahlađenje zahvatilo je i Solun. Temperatura je opala na 2°C, a na obodu grada kiša je prešla u vrlo obilni sneg. Istovremeno, na jugu Grčke i na ostrvima je i dalje toplo, u Atini je 16°C, na Kritu i Rodosu 18°C.

U toku noći sneg će padati u svim severnim i centralnim predelima Grčke, uz jaku vejavicu i mećavu, a sneg se čak očekuje i proiobalnim predelima Egejskog mora na severu i severoistoku Grčke, naročito u oblasti Halkidikija i Trakije, kao i na severoistoku Grčke.

Najobilnije padavine očekuju se u severozapadnim predelima Grčke, palo bi 50 do 100 litara, a u obliku snega i do pola metra. Obilnih padavina biće i u severnim, severoistočnim i centralnim predelima Grče i uz obalno područje Egeja, gde bi palo od 30 do 70 litara. U ovim kontinentalnim predelima očekuje se da padne više od 20 centimetara snega, na planinama i do 40 cm, a snežni pokrivač očekuje se čak ponegde i u priobalnim delovima.

Na jugu i jugoistoku Grčke očekuje se jaka i obilna kiša, a na ostrvima u Egejskom moru veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od poplava i bujica.

U oblasti Egejskog mora duvaće olujni severoistočni vetar sa udarima i od 100 km/h, uz višemetarske plimne talase.

Smirivanje vremena očekuje se do ponedeljka.

