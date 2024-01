DETALJI PADA AVIONA U AVGANISTANU - Ruski bogataš i njegova supruga stradali, posada preživela

Ruski bogataš Anatolij Evsjukov i njegova supruga Ana poginuli su u padu aviona juče u Badakšanu u Avganistanu, potvrdila je ruska ambasada u toj zemlji.

"U letelici je bilo šest ljudi. Nažalost, dvoje je poginulo prilikom pada. U pitanju je bračni par Evsjukov. Izražavam najdublje saučešće porodici i prijateljima stradalih", rekao je Dmitrij Žirnov, ruski ambasador u Kabulu.

U avionu su bili pilot, kopilot i dvoje lekara i oni su preživeli pad letelice. Žirnov je rekao da su prebačeni u Kabul i da se nada da će uskoro biti vraćeni svojim kućama.

I dalje traje istraga o uzrocima pada aviona. U pitanju je bio avion Falcon 10, koji je služio kao medicinski avion, za transport teško obolelih pacijenata.

Navodno je Ana Evsjukova razbolela tokom odmora na Tajlandu, i bilo je potrebno da bude nakačena na respirator, zbog čega je Anatolij unajmio avion da ih vrati za Rusiju.

Njihovom sinu Vitaliju (41) nije bilo dozvoljeno da uđe u avion jer samo jedan pratilac pacijenta može da bude u letelici. On je bio na redovnom letu za Moskvu, a onda je nakon sletanja čuo za tragediju.

Video of a likely plane crash in #Afghanistan has surfaced on social media.

The plane reported Chartered plane "Falcon Aircraft" was registered to Russia and had departed from India with six people on board. pic.twitter.com/PtNgS4H6Ui