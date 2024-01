IZRAELSKI VOJNICI UPALI U TUNEL U KOJEM JE HAMAS DRŽAO TAOCE - Prizor koji su zatekli je UZNEMIRUJUĆ (VIDEO)

Izraelske obrambene snage otkrile su kilometarski minirani tunel u kojem je Hamas navodno držao oko 20 talaca.

Na kraju tunela bile su skučene ćelije u kojima su držani zarobljenici – pet uskih prostorija iza metalnih rešetki.

Pronađeni su toaleti, dušeci, pa čak i crteži devojčice oslobođene u novembru - Emilije Aloni, rekao je portparol ID Danijel Hagari.

Nakon što su hodali oko kilometar u tunelu, na dubini od oko 20 metara ispod zemlje, vojnici su pronašli centralnu prostoriju u kojoj su, prema svedočenjima, najviše vremena provodili taoci koji su se vratili iz Gaze - rekao je on.

Vojska je objavila fotografije iz podzemnog lavirinta i rekla da je dovela novinare da dokumentuju tunel pre nego što je uništen da bi „svetu pokazala dokaze koji se ne smeju zaboraviti“.

Hamas je počinio i nastavlja da čini zločine protiv čovečnosti, držeći nevine ljude, decu, žene, muškarce, neke bolesne, veoma starije ljude u teškim i nehumanim uslovima“, rekla je Hagari.

