Stoltenberg: Nema direktne vojne pretnje Rusije prema članicama NATO-a

NATO ne vidi nikakvu neposrednu vojnu pretnju Rusije prema bilo kojoj članici Alijanse, ali će nastavljati sa operacijom odvraćanja kroz predstojeću vojnu vežbu ''Steadfest Defender'', najveću u poslednjih nekoliko decenija, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

On je rekao da Alijansa sve to radi kako bi uklonila svaki prostor za pogrešnu procenu ili nesporazum u Moskvi o spremnosti NATO-a da zaštiti svaki pedalj svoje teritorije, prenosi Rojters. "Dokle god to radimo, neće biti napada na teritoriju NATO-a'', rekao je Stoltenberg. U predstojećoj vežbi ''Steadfest Defender 2024'', koja počinje u februaru i koja će trajati do maja, učestvovaće oko 90.000 vojnika. Stoltenberg je naveo da je NATO potpisao ugovor vredan 1,1 milijardu evra za kupovinu artiljerijske municije kalibra 155 milimetara, pri čemu će deo tih granata biti isporučen Ukrajini, nakon izjava iz Kijeva da nedostatak municije otežava ratne napore protiv Rusije. ''Rat u Ukrajini postao je bitka za municiju'', rekao je Stoltenberg, dodajući da će najveći deo kupljene municije biti upotrebljen za popunjavanje zaliha pojedinih članica Alijanse. Neimenovani visoki zvaničnik NATO-a izjavio je za Rojters da će Alijansa verovatno kupiti oko 220.000 komada artiljerijske municije i da se prve isporuke očekuju naredne godine, dodajući da će municiju NATO-u isporučiti francuski proizvođač oružja Nekter i nemački Junghans.