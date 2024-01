Nestao šef ruske vojske, mnogi se pitaju da li je zaista ubijen: Gde je Valerij Gerasimov?

Gerasimov je poslednji put viđen u javnosti 29. decembra, kada je snimljen kako uručuje državne nagrade vojnom osoblju

Vrhovni zapovednik ruske vojske, načelnik Generalštaba general Valerij Gerasimov, nije viđen u javnosti od početka godine, a Kremlj još nije odgovorio na glasine o njegovoj smrti nakon ukrajinskog napada na Krim ranije ovog meseca, što je podstaklo dalja nagađanja o tome šta se dogodilo s njim.

Korisnici društvenih mreža raspravljaju o tome gde se nalazi Gerasimov, koji je zadužen i za ruske ratne operacije u Ukrajini, od 4. januara, nakon što je Kijev objavio da je pogodio rusko vojno mesto u blizini Sevastopolja i vojnu jedinicu u blizini grada Jevpatorije, u odvojenim napadima na Krim, koji je Kremlj ilegalno anektirao 2014. godine.

Neproverene glasine o tome da je Gerasimov ubijen na Krimu počele su da kruže nakon što su korisnici X-a i Telegrama podelili fotografiju koja navodno prikazuje poruku koju je objavio ruski Telegram kanal "Obični carizam", koji ima više od 34.000 pratilaca.

"Prema preliminarnim podacima, (Valerij) Gerasimov, koji je bio na u blizini Sevastopolja u vreme napada, ubijen je u napadu na Krim", glasila je poruka, prenosi Jutarnji.

Ipak, istraživanjem Newsweek-a utvrđeno je da poruka koju je navodno objavio spomenuti Telegram kanal nije postojala u vreme pisanja. Međutim, iako nema konkretnih dokaza koji bi ukazivali na to da je Gerasimov ubijen u napadu na Krim, neki preispituju ćutanje Kremlja o tom pitanju, dve nedelje nakon događaja.

Gerasimov je poslednji put viđen u javnosti 29. decembra, kada je snimljen kako uručuje državne nagrade vojnom osoblju koje se "istaklo" tokom zauzimanja do temelja razorene Marinke u ukrajinskoj regiji Donjeck, kako je saopštila ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Od tada ga državni mediji više nisu citirali niti spominjali, niti je viđen u javnosti.

U tekstu pod naslovom "Gde je general Gerasimov i zašto je to važno?", objavljenom prošle nedelje u Kyiv Postu, penzioniswani pukovnik američke vojske Džonatan Svit i bivši ekonomista Mark Tot napisali su da su, iako je nejasno da li je Gerasimov mrtav, njegova kontinuirana odsutnost s javne pozornice i dosadašnji muk Moskve o njegovom statusu zanimljivi.

"Čudno je da Kremlj nije odgovorio na glasine kako je on ubijen na Krimu, s obzirom na to "koliko je daleko išao Kremlj negirajući smrt svog zapovednika, admirala Viktora Sokolova, neposredno nakon napada raketom Storm Shadow na sedište Crnomorske flote 22. septembra prošle godine. Nastavak ćutanja u Kremlju potencijalno nešto govori. Je li Putin zabrinut da Kijev aktivno cilja njegovo visoko zapovedništvo?", pitali su autori.

Prošle godine, kada Gerasimov nije viđen nedeljama nakon neuspele pobune koju je 24. juna poveo kasnije u avionskoj nesreći poginuli šef grupe Vagner Jevgenij Prigožin, na sličan način su kolale glasine o tome gde je vrhovni general, a neki su nagađali i da je smenjen, s obzirom na to da je Prigožin poveo "marš pravde", pozivajući na ostavke Gerasimova i ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua zbog načina na koji su vodili rat u Ukrajini nakon meseci otvorenog sukoba.

Zašto se ne bi opet pojavio?

Kremlj je tada odbacio te glasine i objavio video snimak koji ga prikazuje na dužnosti u Ukrajini samo nedelju dana nakon što su glasine počele da se šire.

"Ovako je vojno ministarstvo odgovorilo na glasine o njegovom uklanjanju iz operacije koje su se pojavile na Telegram kanalima krajem prošle nedelje“, objavila je tada nezavisna istraživačka ruska medijska agencija.

Janika Merilo, uticajni estonsko-ukrajinski tehnološki inovator, napisala je na X ranije ovog meseca da ne misli da je Gerasimov mrtav, "uprkos glasinama ili željama".

"Gerasimov ima 'naviku' da s vremena na vreme nestane. U leto se pričalo da je ubijen ili barem ranjen. Za to nema dokaza. Posle Prigožinovog puča nestao je na nekoliko nedelja. Ponovo se pojavio. Tamo nema posebnog razloga za razmišljanje zašto on sada nije ponovo bi se pojavio", napisala je ona. "Zapamtite, to je informacioni rat i sveukupno samo magla rata", zaključila je ona.

