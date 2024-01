RUSKI AVION IPAK OBOREN? Moskva traži hitnu istragu pada aviona Il-76 koji se srušio na granici sa Ukrajinom (VIDEO)

Rusija će tražiti da se ispita da li je njihov avion Il-76, u kojem su bile 74 osobe oboren nedaleko od granice sa Ukrajinom, javljaju mediji.

Državna duma je rekla da će poslati zahtev SAD i Nemačkoj da se ispita da li je bilo upotrebe projektila u trenutku kada je došlo do pada letelice.

- Predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin naložio je da se pripremi apel Kongresu SAD i Bundestagu u vezi sa padom Il-76 u Belgorodskoj oblasti, a takođe je predložio da se sazna koje su rakete ili lanseri korišćeni - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, u avionu je bilo 65 ukrajinskih zarobljenika koji su vođeni na razmenu, šest članova posade i još troje putnika.

The long version of the video showing the crash of the Russian Il-76 military transport plane has important information



It shows a cloud of dark smoke high in the air, indicating that an explosion took place in the air before the plane crashed.



75 dead pic.twitter.com/98G6JGNiwG