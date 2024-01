MISTERIOZNA SMRT TRI PRIJATELJA POTRESA MISURI - Nađeni mrtvi u bašti dva dana nakon što su gledali utakmicu kod druga (FOTO)

Misterija okružuje smrti tri prijatelja iz Misurija, koji su nađeni u smrznutoj bašti kuće u kojoj su se okupili kako bi gledali američki fudbal.

Tri fana "Kansas City Chiefs-a" otišli su u kuću prijatelja Džordana Vilisa 7. januara kako bi gledali utakmicu i nikad se nisu vratili kući.

Njihova tela su pronađena dva dana kasnije. Temperatura u Kanzas Sitiju u Misuriju kretala se oko nule tokom dana kada su muškarci nestali.

Muškarci su identifikovali kao Riki Džonson (38), Klejton Mekgini (36) i David Harington (37), piše Sky news.

Oni su prijatelji od srednje škole, rekle su njihove porodice.

Pronađeni su kada je Klejtonova verenica otišla u kuću Džordana Vilisa u potrazi za njim i pronašla telo na zadnjem tremu. Kada je policija stigla, pronašla je druga dva tela u bašti.

Prema navodima policije, na mestu ili u blizini mesta gde su muškarci pronađeni nisu primećeni "nikakvi očigledni znaci nasilja".

Friend of three Chiefs fans who 'froze to death' in his backyard claims he had NO IDEA until cops showed up to his door two days after party - furious family claim he was unreachable during search - David Harrington, Ricky Johnson & Clayton McGeeney died https://t.co/6bnV2xBbtF