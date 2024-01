DETALJI DRAME U NEMAČKOJ - Policija stigla u centar, nakon četiri pucnja proglašeno da je opasnost prošla

Neimenovani muškarac u nemačkom gradu Ulmu večeras je držao taoce u poznatom kafe-lancu "Starbaks".

Prema najnovijim informacijama Bilda, on je došao u kafić u petak veče u vreme smene i četvoro ljudi uzeo za taoce, još od tada. Prvi poziv policiji primljen je u 18.50 sati.

Još uvek nije poznat identitet tih talaca, kao ni oružje koje je napadač imao sa sobom.

Policija je, navodi nemački list, ubrzo došla u centar grada, a na licu mesta okupilo se i oko sto posmatrača.

Iznenada su na mestu događaja ispaljena četiri metka. Ljudi su se u panici razbežali. Policajci su uzvikivali: "Odlazite svi odavde!", a ostalo je nejasno ko je pucao, piše Bild.

Prema nezvaničnim navodima, moguće je da je pucala policija. Navodi se da je sa povređenim počiniocem iz centra grada izašlo vozilo Hitne pomoći. Portparol je potvrdio za Bilda da je opasnost po stanovništvo prošla.

A hostage taking is underway in a #Starbucks in #Ulm , #Germany. 4 people were reportedly held by an armed man, and 4 shots were fired. pic.twitter.com/GIrI4E4L3Z