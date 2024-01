STRAVIČAN POŽAR U LIVERPULU Gori četvorospratna zgrada, strahuje se da će da se sruši: U toku evakuacija stanovništva (FOTO+VIDEO)

Ogroman požar izbio je danas oko 14.20 sati po lokalnom vremenu u jednom četvorospratnom nedovršenom objektu u Liverpulu, a kako prenose svetski mediji, strahuje se da bi taj objekat mogao da se uruši. Vatrogasci su na licu mesta, a stanari iz okolnih zgrada su evakuisani.

Naime, na terenu se nalazi nekoliko vatrogasnih vozila, koja učestvuju u lokalizovanju požara, a kako prenose tamošnji mediji, iz zapaljenog objekta butki plamen, dok crni dim kulja na sve strane.

Više od 10 vatrogasnih ekipa na terenu

Desetak ekipa stiglo je na lice mesta u četvorospratni objekat u ulici Foks u 14.20 sati po lokalnom vremenu, a vatrogasno-spasilačka služba Merzisajda je rekla da zgrada "pokazuje znake urušavanja" i da se obližnji stanovnici evakuišu.

Massive fire has broken out out in unfinished building on Fox Street, Everton right now.

Hope all the firefighters in attendance stay safe 🤞🙏



⁦@LivEchonews⁩

⁦@bbcmerseyside⁩



Road blocks in the area now in operation so avoid Everton, Great Homer St areas pic.twitter.com/GW13vOT8FN — retro-blue-colly (@CollyRetro) 27. јануар 2024.

Dramatični snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju plamen koji izbija iz prozora.

U međuvremenu, vatrogasne ekipe su upozorile ljude da se drže dalje od lica mesta.

Policijski kordon je na mestu, a oblasti Evertona i Grejt Homer ulice su delimično blokirane, a saobraćaj preusmeren.

Just driving along St Anne St and this is what you see.



Liverpool fire on Fox Street in full flow.



Hopefully no one is hurt pic.twitter.com/pthcD01BEU — Scott Lamond (@scottylamond) 27. јануар 2024.

Na fotografijama se vidi dim kako se nadvija nad ovim delom grada. Vatra se može videti kilometrima unaokolo.

"Videli smo kako plamen postaje sve veći"

Skarlet Onil, stanarka zgrade koja se nalazi blizu objekta u kojem je izbio požar, morala je da bude evakuisana iz svog doma. Kako je objasnila za tamošmnje medije, ona i njen partner su primetili požar dok su bili u kuhinji.

Huge fire at what appears to be the stalled apartment development on Fox Street in Liverpool. Huge emergency response coming along Shaw Street (footage is mine and do not take without permission) pic.twitter.com/qX21S7a7u3 — Michael Pearson (@MPJourno) 27. јануар 2024.

Large fire broken out in a building on Fox Street in Liverpool, England 🇬🇧



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/ULcbrudpmO — Disaster News (@Top_Disaster) 27. јануар 2024.

- Pozvali smo vatrogasnu službu i videli smo da plamen postaje sve veći. Bilo je zabrinjavajuće pa smo odlučili da zgrabimo neke stvari i odemo jer se dim pojačavao i mogli ste da osetite toplotu koja dolazi iz vatre kroz ravne prozore - rekla je Skarlet za tamošnje medije.

"Krhotine stakla su svuda letele"

- Bilo je mnogo strašno i brzo. Mnogo je krhotina od stakla je letelo okolo. Svi smo morali da se evakuišemo i nađemo mesto gde ćemo prepavati, jer nije bilo bezbedno da ostanemo u zgrad - objasnila je.

Scenes of the huge fire on Fox Street, apparently in an abandoned building on Fox Street.



Thanks to Samia on Instagram for sending us this. pic.twitter.com/lL7utlnIAS — The Guide Liverpool 🌇 (@TheGuideLpool) 27. јануар 2024.

Vatrogasna služba upozorila je stanovnike i preduzeća u blizini da zatvore prozore i vrata dok gase požar.

Autor: