IMA 75 GODINA I PLEŠE OKO ŠIPKE KAO DEVOJKA: Bori se s ARTRITISOM, porodica prestala da priča s njom, ali ona živi SVOJ SAN

Baka koja ima 75 godina i počela je da se bavi plesom oko šipke ističe kako sad živi život iz snova.

Ona je inače udovica iz Kolorada, a kako kaže, ples oko šipke joj je uvek bio na listi želja, ali nije to ispunila sebi sve do početka pandemije.



- Živeti sam sa dve mačke tokom pandemije je teško i usamljeno iskustvo - rekla je ona za The Sun.

U svojim lokalnim novinama je pronašla članak o lokalnoj plesačici, koja je inače i ćerka njenog pokojnog muža.

- Kada sam pročitala taj članak, bila sam van sebe od uzbuđenja. Probudio mi je sećanje na moj davni san - ples na šipci, koji je godinama bio na mojoj listi želja, ali je nekako gurnut u drugi plan. Prvo sam pomislila: 'Mogu li uopšte ovo da učinim? - rekla je ona.

Inače, ona ima problem sa reumatoidnim artritisom, kao i osteoporozu. Ples oko šipke ne samo da joj pomaže fizički u smislu transformacije, znači joj i u psihičkom smislu s obzirom na to da je već 36 godina izlečena alkoholičarka.



Ipak, i pored svega, nema podršku ljudi, najviše zbog svojih godina, a dešavalo se da joj se ljudi koji su njena generacija smeju.

- Doživela sam da je deo porodice prestao da kontaktira sa mnom. Nikada nisam imala decu, ali imam dve pastorke koje me jako podržavaju. Ona koja živi u Kaliforniji došla je na oba moja nastupa u Los Anđelesu, ima dve ćerke, moje praunuke, i njima je super to što njihova nana radi. Imala sam i neke prijatelje koji su se takođe distancirali iz istog razloga. Moji prijatelji me podržavaju 95 odsto, a javnost 99 - istakla je ona.

