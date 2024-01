Pariz pod opsadom, poljoprivrednici zapalili Lidl,Francuzi mobilisali 15 hiljada policajaca (VIDEO)

Francuski poljoprivrednici danas su sa stotinama traktora krenuli u akciju blokade ključnih saobraćajnica koje vode u Pariz, koju nazivaju "opsada Pariza".

Pobunjeni farmeri zapalili su skladište velikog supermarketa Lidl tokom protesta u blizini Nima u južnoj Francuskoj.

Poljoprivrednici tvrde da su prinuđeni na proteste zbog toga što su pogođeni padom prihoda, ekološkim propisima, rastućom birokratijom i konkurencijom iz uvoza, prenosi BBC.

Francuske vlasti su saopštile da je 15.000 policajaca mobilisano da zaustavie traktore koji pokušavaju da uđu u Pariz i druge veće gradove, jer se protesti održavaju širom zemlje.

Meanwhile in France,where they protest differently. #farmers #protest https://t.co/SClOfAXYBr

Stotine hiljada poljoprivrednika krenulo je danas da blokira glavne autoputeve ka Parizu, nakon što su slični protesti održani u Nemačkoj, Belgiji i Holandiji.

Poljoprivrednici kažu da im je cilj da zaustave isporuku hrane do supermarketa - ono što su ih zvaničnici upozorili da ne rade.

Policija je dobila naređenje da ne interveniše i do sada nije bilo nereda.

Šef najvećeg francuskog sindikata poljoprivrednika, Nacionalne federacije sindikata poljoprivrednika Arno Ruso, rekao je da je njihov cilj da primoraju vladu da brzo pronađe rešenje za njihove zahteve.

Kao odgovor na blokade, portparolka francuske vlade Priska Teveno rekla je da će nove mere biti objavljene u utorak, pored onih koje su najavljene prošle nedelje.

#Belgium: Border with France currently blocked from both sides.



Mons Belgium, farmers protest ongoing, right now..



Turnhout in the Flemish region, where farmers gather, tonight. pic.twitter.com/JuBdt5ryU5