NESVAKIDAŠNJA SCENA: Dijana izljubila čoveka koji joj je ubio ćerku, želela je samo jednu stvar (VIDEO)

Dijana Mekej, ćerka ubijene Mjuriel Mekej, izljubila je čoveka koji joj je ubio majku!

Nesvakidašnja scena dogodila se prethodnog vikenda kad je Dijana došla kod ubice da bi joj pokazao gde je zakopao Mjuriel pre više od 50 godina. Dijana je Nizamodina Huseina poljubila u oba obraza kada su se nedavno sreli u njegovom rodnom Trininadu gde je deportovan nakon što je odslužio kaznu od 20 godina zatvora.

- Zdravo, ja sam. Prešla sam sav ovaj put da bih vas videla - čuje se kako Dijana govori ubici majke dok je on blagosilja.

Dijana je Huseina poslednji put videla pre 54 godine nakon što je otkriveno da su Nizamodin i njegov brat Artur greškom oteli i mučili Mjuriel. Braća su otela Dijaninu majku i zahtevali milion funti otkupa. Sve vreme su mislili da su oteli Anu Murdok suprugu milijardera Ruperta Mardoka. Mjuriel su ubili na farmi u Hertfordširu, a potom su telo zakopali i do dana današnjeg nije pronađeno.

Međutim, kad je Dijana prethodnog vikenda otišla da vidi Huseina, kako navodi Tajms, pokazao joj je na fotografiji farme tačku gde je držao Mjuriel.

- Ovde sam je zakopao. Bio sam mlad i plašio sam se brata. Uradio sam ono što mi je rečeno - navodno je Husein rekao Dijani.

The daughter of murdered Muriel McKay has flown 4,000 miles to the Caribbean to ask her killer for more details of her mother's last moments and where he buried her body.https://t.co/SlBrY9x9TE pic.twitter.com/cYDBJ6nSs0