USTAO IZ MRTVIH, ALI BUKVALNO! Čovek se PROBUDIO u mrtvačnici, a onda je usledio NOVI ŠOK (FOTO)

Muškarac u Južnoj Africi postao je prava senzacija kada se igrom slučaja probudio nakon što su ga vlasti odvele u mrtvačnicu. Srećom, ovo nije čest slučaj, ali se dogodilo 1993. godine kada se jedan Južnoafrikanac u svojim dvadesetim iznenada probudio i našao se u mračnoj, hladnoj fioci.

Sifo Vilijam Mdleče, iz grada Sebokeng, južno od Johanesburga, vozio se u automobilu sa svojom verenicom kada su doživeli tešku saobraćajnu nesreću.

Njegova verenica je zadobila povrede u sudaru, ali je na kraju uspela da preživi.

Sifo je, međutim, proglašen mrtvim usled nesreće, pa je posle toga odveden u mrtvačnicu.

Ovo je prilično standardna procedura i možda ne bi privukla globalnu pažnju da nije bilo činjenice da su 48 sati nakon nesreće radnici u mrtvačnici čuli vriske iz jedne od metalnih fioka.

Bilo kakva buka koja dolazi sa mesta punog mrtvih ljudi mogla bi biti dovoljna da se neki ljudi okrenu i pobegnu na drugu stranu, ali na sreću radnici su shvatili da je nekome potrebna pomoć i otvorili kutiju u kojoj je on bio smešten.

