BACIO KISELINU NA LJUDE NAKON SUDARA - Drama u Londonu, među povređenima i deca (FOTO+VIDEO)

Devet ljudi, uključujući decu, povređeno je nakon što je supstanca, za koju se pretpostavlja da je kiselina, bačena u južnom Londonu. Prema prvim informacijama, muškarac je bacio kiselinu na ljude u automobilu nakon sudara.

Londonska vatrogasna brigada saopštila je da su „pozvana na hemijski incident na Lesar aveniji“ i pružila hitnu pomoć ženi i dvoje dece.

Londonska služba hitne pomoći saopštila je da je ukupno devet osoba zbrinuto na licu mesta, a petoro je prebačeno u veliki centar za traumatologiju.

„Tri pacijenta su prebačena u lokalnu bolnicu, a drugi je otpušten na licu mesta“, dodaje se.

Policija je saopštila da su među povređenima tri policajca, ali se veruje da su njihove povrede lakše.

Helikopter je uključen u poteru za hvatanjem odgovorne osobe.

„Mi koristimo resurse da uhapsimo ovu osobu i u toku je rad na utvrđivanju šta je dovelo do ovog užasnog incidenta“, rekao je detektiv Aleksander Kasl.

On je rekao da su testovi u toku, ali da se veruje da je supstanca "korozivna".

Članica Skupštine Londona Marina Ahmad rekla je da je muškarac bacio kiselinu na ljude u automobilu nakon sudara.

Nesreća se dogodila nešto pre 19.30 časova, a slike pokazuju beli hečbek sa otvorenim vratima na sredini puta.

There has been a traffic collision in Sadiq Khan's London at 7.25pm on Lessar Avenue, Clapham Common South Side, SW4, a man then assaulting occupants in a car and throwing acid.



Victims include children. pic.twitter.com/x6zeAjMzZA