TALAČKA KRIZA U TURSKOJ - Naoružan napadač drži kao taoce nekoliko radnika američke firme (VIDEO)

Naoružan napadač drži kao taoce nekoliko radnika američke firme za proizvodnju robe široke potrošnje Procter&Gamble u Turskoj, kako navodi novinska agencija Demiroren, "očigledno" u znak protesta protiv izraleskih napada na Gazu.

Muškarac je upao u fabriku u industrijskoj zoni u provinciji Kodžaeli oko 15.00 po lokalnom vremenu, dodaje Demiroren.

🇹🇷#Turkey- Turkish media reports an armed individual has taken employees of the Procter & Gamble plant hostage in Kocaeli province.



The police are on the scene. No further details yet. pic.twitter.com/y6ZyDYwU7j