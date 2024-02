KATAR TVRDI: Izrael i Hamas pristali na predlog o prekidu vatre

Izrael je pristao na predlog o prekidu vatre u Pojasu Gaze, a pozitivna reakcija stigla je i od palestinskog pokreta Hamas, saopštio je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Majed Ansari.

"Izrael je pristao na predlog o prekidu vatre i dobili smo prvu pozitivnu reakciju od Hamasa", saopštio je Ansari.

Katarski i egipatski posrednici predstavili su Hamasu ove sedmice prvi konkretan predlog za produženi prekid borbi u Gazi, dogovoren sa Izraelom i SAD u Parizu prošle sedmice.

#UPDATE Hamas has given "initial positive confirmation" to a proposal for the cessation of fighting in Gaza and the release of hostages, Qatar's foreign ministry spokesman says. pic.twitter.com/UoXq6qCgAs