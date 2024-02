NAŠ ODGOVOR JE POČEO DANAS! Bajden se oglasio o odmazdi za smrt trojice američkih vojnika: Naredio sam napad na Siriju i Irak

Predsednik SAD Džozef Bajden objavio saopštenje nakon početka uzvratnih udara na Siriju i Irak.

- Reakcija SAD će se nastaviti u vremenima i mestima koje mi izaberemo - rekao je Bajden i dodao:

- Danas popodne, prema mom naređenju, američke vojne snage su gađale mete na objektima u Iraku i Siriji koje IRGC - Korpus iranske revolucionarne garde - i povezana milicija koriste za napad na američke snage. Naš odgovor je počeo danas. Nastaviće se u vreme i na mestima koje mi izaberemo. Sjedinjene Države ne traže sukob na Bliskom istoku ili bilo gde drugde u svetu. Ali neka znaju ovo svi oni koji bi mogli da žele da nam nanesu štetu: ako naudite Amerikancu, mi ćemo odgovoriti - poručio je Bajden.

Podsetimo, SAD su navodno počele da izvode vazdušne udare u Siriji i Iraku prenosi "Si-En-En", pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Osvetnički napad

