Otela policijski automobil, pa poginula uletevši u suprotni smer sa 160km/h: Poginulo i dvoje nevinih ljudi

Žena sa Floride umrla je nakon što je ukrala patrolni automobil zamenika šerifa i sudarila se uletevši u saobraćaj u suprotnom smeru, ubivši dvoje nevinih ljudi u četvrtak, javljaju BrefNews.

"Ova luda je ukrala policijsko vozilo i ubila dva ljudska bića", rekao je šerif okruga Marion Bili Vuds.

Kendra Bun (33) prvi put je pokušala da ukrade ključeve starije žene u tržnom centru Silver Springs oko 14 časova.

Bunova je uspeo da uskoči u patrolni automobil zamenika šerifa koji je nakratko izašao iz vozila.

Policija je jurila za ukradenim patrolnim automobilom na istočnom autoputu 40 koje je jurilo brzinom većom od 160 kilometara na sat pre nego što je Bunova izgubila kontrolu i prešla u suprotnu traku.

Ona se sudarila sa crnim kamionetom u kojem su bile tri osobe; njih dvoje, starosti 73 i 72 godine, poginuli su u nesreći zajedno sa njom.

Šerif Vuds je priznao da je osetio "čistu paniku" kada je saznao da je ukraden patrolni automobil njegovog odeljenja.

"Znamo šta je u vozilu. Unutra je puška. U trenutku kada je to uradila, predstavljala je pretnju po ljudske živote, samim ulaskom u to vozilo", rekao je on.

"Razmislite o tome na trenutak. Šta građani pomisle kada vide plavo svetlo kako se spušta niz put? Oni misle da je to dobra osoba - a ne ovakva luda", zaključio je on.