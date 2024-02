BORBA SE NASTAVLJA: Ekspolozije odjekuju Kijevom, pokrenut novi RAKETNI NAPAD! (VIDEO)

Ruske snage su pokrenule još jedan masovan raketni napad na gradove širom Ukrajine.

Kijev post navodi da je u prestonici odjeknulo nekoliko eksplozija.

Navodi su sirene probudile stanovnike Kijeva pre šest sati i da dejstvuje protivvazdušna odbrana (PVO).

U centru grada su se pola sata nakon oglašavanje vazdušne opasnosti čule dve eksplozije, a barem još dve su odjeknule 45 minuta kasnije.



Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci napada na kojima se vidi kako gori stambena zgrada .

Multiple waves of missiles on Kyiv. Residential building on fire. Power and heating supply disrupted in the aftermath of the attack. pic.twitter.com/f5fWFt7tzK