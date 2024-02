AGONIJA NA FILIPINIMA SE NASTAVLJA: Najmanje pet osoba IZGUBILO ŽIVOT, dok broj povređenih naglo RASTE!

Najmanje pet osoba je poginulo a 31 je povređena u klizištu u planinskom regionu na jugu Filipina!

Najmanje pet osoba je poginulo a 31 je povređena u klizištu u planinskom regionu na jugu Filipina, saopštile su danas lokalne vlasti.

Do nesreće je došlo u rudarskom selu u provinciji Davao de Oro na ostrvu Mindanao.

Klizište je zatrpalo dva autobusa i nekoliko kuća.

Najmanje 20 osoba ostalo je zarobljeno u autobusima koji su prevozili rudare.

MANILA, Philippines: At least five people were killed and 31 injured when a rain-induced landslide engulfed two buses and houses in a mountainous region of the southern Philippines, an official said Wednesday.



