JEZIVA SCENA U ŠKOTSKOJ - Kit se nasukao na obalu: Neće ga pomerati, meštani UPOZORENI NA OPASNOST (FOTO)

Kit perajar dugačak 17 metara nasukao se na obalu zaliva reke Fort, nadomak škotskog sela Kalrosa.

Nadležni su odlučili da ne pomeraju ostatke, jer se nalaze na teško pristupačnom mestu, već su ostavljeni da se razgrade prirodnim putem.

Istovremeno, upozorili su meštane na veliku opasnost, nakon što je primećeno da pokušavaju da pređu obližnju železničku prugu da bi se slikali pored kita.

“Razočaravajuće je što ljudi očigledno zanemaruju sopstvenu bezbednost i bezbednost drugih. Prelazak železničke pruge je nezakonit, neverovatno opasan i može da izazove smrtne povrede”, saopšteno je.

A dead fin whale washed up on a beach on Fife's Culross Beach in Scotland last week.🫤



Measuring 60ft long, the whale was one of around just 100,000 mature fin whales globally, with fin whales listed as a vulnerable species. pic.twitter.com/op9q5wausG