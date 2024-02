SERIJA EKSPLOZIJA U LONDONU - Dim izbija iz zgrade kod suda, vatrogasci na licu mesta (VIDEO)

Čula se serija eksplozija i dim izbija iz zgrade pored suda Old Bejli u Londonu.

Prijavljeno je i nekoliko nestanka struje u obližnjim zgradama.

Londonska vatrogasna brigada je u saopštenju navela: „Vatrogasci trenutno reaguju na izveštaje o dimu koji dolazi iz zgrade u Vorvik Lejnu".

Explosion and smoke in building next to Old Bailey. Court evacuated as power went off in courts. Five fire engines. pic.twitter.com/VfvLR306mP

Ekipe koje su trenutno na licu mesta proveravaju "više zgrada" na Vorvik Lejnu. Prisutno je sedam vatrogasnih vozila i oko 50 vatrogasaca.

Svedok koji je tvitovao snimak incidenta napisao je na platformi X: „Serija eksplozija se čula iz zgrade pored Old Bejlija oko 10 minuta pre nego što se pojavio dim. Čini se da su mnoge zgrade imale nestanak struje.'

Series of explosions heard from building next to Old Bailey for about 10 minutes before smoke emerges. Many buildings seem to have suffered power cuts. pic.twitter.com/GPnCs9cWAJ