MUŽ SVEŠTENIK JE SILOVAO 40 GODINA: Primoravao je na INTIMNE ODNOSE 7 puta dnevno, a kada ne bi pristala sledio je HOROR

Ženu je muž sveštenik silovao 40 godina, a otkrila je da je morala da ima odnose i do 7 puta dnevno.

Ispovest žene koju je godinama silovao suprug, koji je sveštenik, mnoge je šokirala. Naime, ona tvrdi kako je 40 godina trpela užas u braku, kao i da je njen muž zahtevao da imaju intimne odnose čak po 7 puta dnevno. Kada bi odbila da ima odnose sa njim, on bi je silovao.

Džoj Haris je bila udata za radikalnog pastora Larija Harisa koji je propovedao da žena mora da se povinuje svakoj muškoj želji, a onda otkrila da ju je muž tokom četrdeset godina braka silovao sedam puta dnevno.

Lari i Džoj preselili su se iz Amerike u Australiju 1994. godine u sklopu misije jednog odeljka baptističke crkve (Valley Forge Baptist Church), koji je od strane bivših pripadnika okarakterisan kao kult.

- Učio je i mene i svoju pastvu da žena treba da se povinuje muškarcu kao Bogu, govorio je da to piše u Bibliji. Mislio je da što me više puta siluje to će veći muškarac biti, pa se to s vremenom povećavalo i pogoršavalo - ispričala je Džoj za Dejli mejl.

Kada je istina o mučenju ove žene otkrivena čak je starešina pomenutog odeljka baptističkog kulta nadležnima rekao da mu nije jasno "kako čovek može da odgovara za nešto što nije zločin". Sličan stav zauzeo je i jedan od njihovih sinova, Kevin, koji je takođe pastor u jednom od radikalnih ogranaka crkve.

- On je prekinuo sve veze sa mnom i krivi me za sudbinu svog oca. Kevin kaže da sam ja za sve kriva jer ne razumem Boga i Bibliju i da sam sve zaslužila jer nisam umela da pokažem pokajanje i poniznost - rekla je Džoj o svom sinu.

U intervjuu obavljenim sa Kevinom on nije mogao da odgovori na pitanje kako je njegova majka zaslužila sva ta silovanja, već je demonstrativno napustio prostoriju.

Pastor Lari Haris dobio je kaznu od 5 godina zatvora zbog optužbi za silovanje svoje žene.

Autor: