Bivši predsednik Čilea poginuo u udesu helikoptera, tri osobe preživele pad letelice

Pinera, koji će ostati upamćen po spasilačkoj operaciji 33 rudara koji su proveli 69 dana pod zemljom, pre pogibije je bio na ručku sa svojim prijateljem biznismenom Hozeom Koksom, na južnoj obali jezera Ranko

Bivši predsednik Čilea Sebastijan Pinera poginuo je u utorak u padu helikoptera na jugu zemlje, javio je lokalni list Tercera, pozivajući se na vladine izvore.

Novine su navele da su u helikopteru bile četiri osobe, a da su tri povređene.

Čileanska nacionalna agencija za katastrofe SENAPRAD potvrdila je da se helikopter srušio u južnom gradu Lago Ranko (Jezero Ranko, op. aut.) i da je jedna osoba poginula, a da su tri povređene.

Vlada nije odmah saopštila ko je bio u helikopteru, preneo je Reuters, ali se ubrzo saznalo da je letelicom pilotirao nekadašnji predsednik zemlje, inače ekonomista, biznismen i avanturista.

Helikopter Robinson R44 Raven II, registarske oznake CC-PHP serijskog broja 11776 bio je u vlasništvu Pinere, koji je bio aktivan pilot helikoptera sa velikim brojem sati naleta.

Na društvenim mrežama ubrzo su osvanuli i snimci leta helikoptera neposredno pred udes u kom se vazduhoplov srušio u jezero i - prema prvim izveštajima - potonuo na dubinu od 40 metara.

U prilog ovoj tvrdnji ide i snimak na kom se vidi plovilo čileanske mornarice koje sa telom nekadašnjeg prvog čoveka zemlje ulazi u pristan. Pinera je poginuo u 74. godini svog života.

Prema navodima koji se citiraju u zapadnim medijima, Pinera je bio na ručku sa svojim prijateljem biznismenom Hozeom Koksom, na južnoj obali jezera Ranko, i krenuo nazad na severnu obalu jezera, kada je došlo do problema sa helikopterom, javlja BBC.

Na zahtev regionalnog tužioca Tatjane Eskivel koja je zadužena za istragu u ovom slučaju, prva veštačenja izvršiće odeljenje za ubistva i kriminalistička laboratorija policije Valdivije, navodi portal Klarin.

