OSVETA AMERIKANACA: Ubijen komandant Hezbolaha (VIDEO)

Viši komandant Kataib Hezbolaha, iranske oružane grupe u Iraku, koju je Pentagon povezao sa napadom u kojem su ubijena tri američka vojnika, Abu Bakir al-Saadi, poginuo je u napadu dronom na vozilo na istoku Bagdada u sredu uveče, rekla su dva bezbednosna izvora.

Jedan od izvora je rekao da su tri osobe poginule i da su ciljano vozilo koristile iračke narodne mobilizacione snage (PMF), državna bezbednosna agencija sastavljena od desetina naoružanih grupa, od kojih su mnoge bliske Iranu.



Borci i komandanti Kataib Hezbolaha su deo PMF-a. Tri američka vojnika poginula su u januaru u napadu dronom u blizini granice između Jordana i Sirije, za koji je Pentagon rekao da ima "otiske stopala" Kataiba Hezbolaha. Grupa je tada objavila da obustavlja vojne operacije protiv američkih trupa u regionu.

Irak i Sirija su bili svedoci gotovo svakodnevnih napada na licu mesta između tvrdolinijaških oružanih grupa koje podržava Iran i američkih snaga stacioniranih u regionu od početka rata u Gazi u oktobru.

Američki zvaničnici nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar o štrajku u sredu. SAD su prošlog vikenda napale iračke grupe u Iraku i Siriji koje podržava Iran, što je, kako su rekli, samo početak njihovog odgovora na ubistvo tri američka vojnika u napadu dronom.



U januaru je američki napad dronovima ubio visokog komandanta milicije u centru Bagdada, napad koji je Vašington rekao kao odgovor na napade dronovima i raketama na njegove snage.

U sredu su iračke specijalne snage bile u visokoj pripravnosti u Bagdadu, a dodatne jedinice su raspoređene unutar zelene zone u kojoj se nalaze međunarodna diplomatska predstavništva, uključujući ambasadu SAD, rekao je bezbednosni izvor.

