Kralj Čarls se OBRATIO JAVNOSTI prvi put nakon što je otkriveno da IMA RAK - Evo šta je imao da poruči

Kralj Čarls (75) dao je svoju prvu javnu izjavu nakon što mu je pre nekoliko dana dijagnostikovan oblik raka. Obratio se javnosti povodom obeležavanja 50 godina nezavisnosti države Grenade, prenosi The Sun.

Kralj im je poslao "čestitke i tople i dobre želje". Tokom govora je rekao i da ga za Grenadu vežu posebne uspomene jer ju je posetio pre pet godina.

- Mogu samo da kažem koliko mi je žao što ne mogu lično da budem s vama kako bismo obeležili ovu važnu prekretnicu - rekao je.

King Charles makes his first public statement since cancer diagnosis https://t.co/ohHM8bjvpR pic.twitter.com/3zSh783piM