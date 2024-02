STRAHUJE SE OD SERIJSKOG UBICE: Dve žene, sličnih godina, NAĐENE MRTVE u istoj ulici! Ubijene NA ISTI NAČIN su razmaku od nekoliko dana

Dve žene iz Indijane pronađene su ubijene na dve lokacije u istoj ulici u razmaku od samo nekoliko dana, a dva zločina imaju jezive sličnosti, navodi "Pipl magazin".

Šenon Laser (58) pronađena je mrtva 27. januara, a Merien Tot Vajs (52) pronađena je mrtva 1. februara. Oba tela su nađena u blizini tržnog centra u Indijanapolisu, potvrdila je uprava Indijanapolisa (IMPD).

Okolnosti ubistava imaju „brojne sličnosti“, navodi se u saopštenju IMPD-a prošle nedelje.

Obe žrtve su bile belkinje u 50-im godinama koje su „ubijene na isti način“, navodi se u saopštenju. Iako se u izjavi ne precizira kako su žene ubijene, Laserin sin, Džastin Smit, rekao je za VTHR da je ona izbodena na smrt.

Dva ubistva su se dogodila na tri minuta hoda jedno od drugog, navodi u saopštenju. U oblasti gde su nađena tela se nalazi nekoliko stambenih zgrada preko puta manjeg tržnog centra.



Vlasti su saopštile da nema dokaza koji povezuju ova dva incidenta, ali IMPD "preduzima proaktivne korake iz obilja opreza", navodi se u saopštenju.

