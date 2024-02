Poljski poljoprivrednici blokirali puteve širom zemlje

Poljski poljoprivrednici blokirali su danas puteve širom zemlje i na graničnim prelazima sa Ukrajinom, otpočevši jednomesečni generalni štrajk u znak protesta protiv politike EU i nedostatka mera vlade da ih zaštiti.

Oni posebno ističu loš uticaj uvoza jeftine hrane iz susedne Ukrajine, prenosi Rojters. Oko 100 poljoprivrednika i 50 automobila blokiralo je prilaz graničnom prelazu Medika, blokirajući saobraćaj za sva vozila, rekao je portparol ukrajinske granične službe Andrij Demčenko za poljsku televiziju. Poljski mediji navode da je postavljeno više od 250 blokada širom zemlje. Na snimcima se mogu videti kolone traktora koje su zakrčile puteve i transparenti poput "Bez nas ćeš biti gladan, nag i trezan". Poljski ministar poljoprivrede Česlav Sjekjerski rekao je da razume izazove sa kojima se poljoprivrednici suočavaju, ali da se nada da bi protesti mogli da budu organizovani na način da budu "najmanje opterećujući za građane". "Poljoprivrednici su opravdano zabrinuti i imaju oprvadana očekivanja i zahteve da ograniče prekomerni priliv robe iz Ukrajine, kao i sa drugih neevropskih tržišta u EU, posebno u Poljsku", rekao je Sjekjerski za poljski državni radio. Sindikat Solidarnost poljoprivrednika, koji je najavio proteste prošle nedelje, saopštio je da će, pored blokada ukrajinskih graničnih prelaza, do 10. marta biti organizovane i blokade puteva širom Poljske.

⚡️ Border Guard: Polish farmers launch new blockade at Medyka-Shehyni crossing on Ukraine border.



📷 Illustrative purposes.https://t.co/x0sgOLaq68