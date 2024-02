MASK VIŠE NEĆE IMATI BROJ TELEFONA: Uvodi se 'NOVA OPCIJA' na društvenoj mreži X

O "novoj opciji" šuškalo se i pre tri nedelje

Milijarder i vlasnik X-a (nekadašnjeg Twittera) Ilon Mask saopštio je da će kroz nekoliko meseci ukinuti svoj broj telefona i da će svoju platformu koristiti za poruke, audio i video pozive.

Naime, ova "nova opcija" na X-u najavljena je još pre tri nedelje, a korisnici platformi znatiželjni su kako će funkcionisati. Maskov tvit komentarisala je i jedna žena, sudeći po imenu i prezimenu, sa naših prostora, koja je navela da je već probala novu funkciju.

"Obavila sam prvi poziv ovde iz Indonezije i bio je savršen", napisala je ona.

"Jedan od X inženjera koji rade na projektu pisao je o funkciji i rekao je da će biti dostupna korisnicima Android-a nakon ažuriranja aplikacije", pisao je TechCrunch krajem januara.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls