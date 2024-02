PUCNJAVA U HJUSTONU - Napadač otvorio vatru u katoličkoj crkvi (FOTO+VIDEO)

Policijska uprava Hjustona i vatrogasna služba Hjustona saopštili su da je došlo do pucnjave u crkvi Lejkvud pastora Džoela Ostina u navedenom gradu.

Portparolka vatrogasne službe Marti Blek potvrdila je da vatrogasna služba reaguje na pucnjavu u crkvi Lejkvud. Na slikama i video snimcima ispred crkve vide se policijski automobili i vozila hitne pomoći.

Shooter is dead at Joel Osteen's Lakewood church in Houston.



• Witnesses told reporters that they heard multiple shots fired as the church’s 2 p.m. Spanish language service was set to begin.



•No other injuries have been reported. #Houston #JoelOsteen pic.twitter.com/O2iOl05R5L