Dečak (14) igrao igrice na internetu i postao ŽRTVA PREDATORA - Agonija trajala 13 meseci, našli ga unakaženog (FOTO)

Brek Bednar imao je samo 14 godina kada je 2013. godine upoznao na internetu 18-godišnjeg Dejnsa za kojeg se kasnije ispostavilo da je hladnokrvni ubica koji je mesecima kovao zaveru i na kraju uspeo u svojoj nameri da ubije maloletnika.

Majka Lorin LaFave iz Londona i dalje čuva uspomene na sina i iako planira već duži vremenski period da ih donira, nema srca da istraje u toj nameri - one su sve što joj je ostalo od njenog dečaka.

Pre deset godina, školarac je brutalno ubijen nakon što ga je Luis Dejns prevario i izmanipulisao na internetu. Zločin je šokirao celu naciju, a strah od interneta je postao još veći.

"Igrao je igrice sa Brekom, Bio je drugačiji od ostale dece, zvučao je odraslo, kao neko ko kontroliše", rekla je majka.

Njih dvojica su se upoznali na internetu i odmah su delili interesovanje i ljubav prema igricama. Često su razgovarali preko softvera koji služi za glasovno ćaskanje tokom partije.

Luis se često hvalio ostalim sajber prijateljima, kako ima dobar posao u Njujorku, da je zaradio dosta novca i da trenutno živi sam u jednosobnom stanu u Grejsu u Eseksu. Tokom tih 13 meseci "druženja", Dejns je uspeo da postepeno natera Breka da se okrene protiv svoje porodice, prijatelja i uverenja.

‘My son was groomed online and murdered. I still don’t know what really happened that day’



Breck Bednar was just 14 when he was killed and ten years on, his mother Lorin LaFave is still searching for answershttps://t.co/GIdQoEWOFW — Metro (@MetroUK) 08. фебруар 2024.

Majka je rekla da je često upadala u sobu kako bi videla šta dečaci rade i o čemu pričaju, a kada bi se oglasila, jedino se Drejk usudio da priča sa njom.

"Ušla bih u sobu i pitala šta rade, a samo bi mi on odgovorio. I to onako, hladnokrvno, kao da priča sa sebi ravnim. Ostali tinejdžeri nisu želeli da razgovaraju sa nečijom mamom, on jeste", objasnila je Lorin šta joj je na prvu bilo jako čudno u vezi sa ovim momkom.

Brek se svakodnevno sve više udaljavao od porodice i bivao drugačiji, rezervisaniji i imao je promene u ponašanju koje su bile očigledne.

Lorin je nastavila da ulazi u sobu i priča sa Dejnsom koji je navodio da je zaradio 2.5 miliona funti kroz ulaganje u bitkoin i da ih je "donirao sirijskim pobunjenicima".

Njegova priča bivala je sve čudnija nakon čega je Lorin bila zabrinuta i održala je sastanak sa sinom, ostalim dečacima iz grupe i njihovim roditeljima. Svi su dobili zabranu da igraju igrice, ali ona nije znala da je njen sin tajno snimio razgovor i poslao ga Dejnsu na njegov zahtev.

"Imao je sve informacije jer je rekao mom sinu da snimi razgovor na MP3 plejer. Posle tog sastanka tačno je znao šta mislimo o njemu, pokušavala sam da stupim u kontakt sa porodicama, nastavnicama, ali nisam uspevala nikog da ubedim da mi je sin u opasnosti", rekla je Lorin.

Lorin je mislila da joj je sin siguran, jer je kod kuće, igra igrice i dobar je u školi, međutim, stvarnost je bila mnogo drugačija.

Sredinom decembra 2013. godine, Lorin je preuzela "stvar" na sebe i pozvala policiju koja je nakon što im je žena ispričala sve do detalja i spustila slučalicu zatvorila istragu pre nego da je sa njom krenula.

Majka je policiji dala ime dečaka za koje bi, da su istražitelji malo dublje analizirali, pronašli podatak da je pre tri godine, isti taj dečak, bio optužen za silovanje školskog dečaka, ali umesto toga, dobila je savet da sinu oduzme kompjuter.

Brek se početkom februara 2014. godine pripremao za put u Španiju, a nakon što se vratio kući, Dejns ga je pozvao da dođe kog njega u stan. Detaljno je uputio Breka šta da kaže roditeljima...

"Reci da ćeš upoznati prijatelja koji ima 14 godina i da se zove Edvard Blaj koji je došao da poseti oca u Engleskoj, koji živi na Katerhamu. Njegov otac je dozvolio da prenoćiš", rekla je Lorin i objasnila da je Brek seo u taksi i platio ga 100 funti kako bi prešao skoro 50 kilometara da bi se sastao sa Dejnsom 16. februara.

Sutradan je Brekovo beživotno telo pronađeno uvezano lepljivom trakom, a odeća mu je bila u korpi za otpatke. Dejns je sam pozvao policiju oko 11 časova i rekao da su se "on i prijatelj posvađali".

"Moj prijatelj i ja samo se posvađali, ja sam jedini živ", rekao je Dejns.

39: Over the past decade, the rise of smartphones & social media has combined, making it all too easy for teenagers to live their lives online. In Surrey in 2014, the case of Breck Bednar was a chilling reminder of just how dangerous the internet can be.https://t.co/I6Kp45OYsc pic.twitter.com/2GJsiOrxS8 — Morbidology (@morbidology) 16. март 2020.

Na licu mesta, policija je pronašla Dejnsov telefon, hard diskove i drugi materijal koji je bio pod šifrom, ali natopljen vodom.

Kada je majka čula da joj je sin izboden i da je preminuo poželela je da se ona našla na njegovom mestu.

"Znam da sam pokušala da ga sačuvam, ali uvek ću osećati krivicu, posao roditelja je da zaštiti svoje dete", tužno je istakla Lorin, prenosi Metro.

Brek je sahranjen 17. marta 2014. godine na svoj 15. rođendan, a porodica i prijatelji su mu tokom pokopavanja pevali pesmicu Danas nam je divan dan.

Dejns je 12. januara 2015. godine osuđen na najmanje 25 godina zatvora, a pravo za uslovni otpust imaće sa 44 godine.