OSMOGODIŠNJA SARA OTETA DOK SE IGRALA - Telo je nađeno je posle 17 dana, a sada je njen silovatelj i ubica u zatvoru DOŽIVEO HOROR

Ubicu i pedofila Roja Vitinga (65) izboli su u zatvoru gde od 2002. godine izdržava doživotnu kaznu zbog otmice i ubistva osmogodišnje Sare Pejn. Zatvorski čuvari odveli su ga na lečenje, a kako pišu britanski mediji, njegove povrede nisu opasne po život.

"Vitinga mrze u zatvoru. Izboden je i ostavljen u lokvi krvi. Pokušali su da ga ubiju", rekao je izvor Mirora.

U zatvoru 'Monster Mansion' se nalazi 600 najopasnijih britanskih zatvorenika, a on je i ranije bio meta napada.

Podsetimo, u julu 2000. godine Sara se u polju kukuruza igrala sa svojom braćom i mlađom sestrom. Nestala je dok je bila s njima. Stariji brat Luke rekao je za "Daily Mail" da ga i dan danas progone zadnje reči koje je tad rekao svojoj osmogodišnjoj sestri. Tad je imao samo 11 godina i na živce mu je išlo što ga je Sara stalno nagovarala da odu kući dok su se igrali.

- Odj*** i idi kući - rekao je joj je. To su bile njegove poslednje reči upućene sestri. Tek nekoliko trenutaka kasnije, malenu Saru oteo je Roj Viting.

