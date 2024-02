SNAŽNO NEVREME POGODILO AUSTRALIJU: Farmer poginuo na traktoru, vetar nosio krovove (VIDEO)

Oluje praćene veoma jakim vetrom odnele su život najmanje jedne osobe i isključile struju hiljadama domaćinstava u istočnoj Australiji, saopštile su danas vlasti.

Nevreme je pogodilo državu Viktorija u utorak sa obilnom kišom i udarima vetra od preko 150 kilometara na sat, saopštile su hitne službe.

Poginuo je farmer, a vlasti veruju da su ga pogodile leteće ruševine dok je vozio traktor, prenosi BBC.

Vetrovi su takođe širili požare niskog rastinja u Grabijanima, zapadno od Melburna, usled čega je izgoreo neutvrđeni broj kuća u gradu.

