BAJDEN SATERAN U ĆOŠAK: Konačno isplivali dokazi o upotrebi narkotika sina šefa Bele kuće (FOTO)

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država otkrilo je u telefonu Hantera Bajdena, sina aktuelnog predsednika Džozefa Bajdena, fotografije koje ukazuju da je koristio narkotike, proizlazi iz objavljenog izveštaja resora.

Prema dokumentu, fotografije su iz perioda krajem 2018. godine.

Upravo tada je sin sadašnjeg lidera SAD napravio nekoliko fotografija koje, uprkos ličnim izjavama Hantera Bajdena na sudu, ukazuju na njegovu zavisnost od opijata.

The US Department of Justice found photos in Hunter Biden's phone indicating his drug use.

The photos relate to the period of the end of 2018. It was then that the son of the current head of state Joe Biden took several pictures indicating his drug addiction. pic.twitter.com/NX1gXHi0mg