Pucnjava na paradi Kanzasa povodom osvajanja Superboula: Policija potegnula pištolje, navijače prevoze u bolnice

Fudbaleri Kanzas Siti Čifsa odbranili su Lombardijev pehar pošto su u Superboulu LVIII pobedili San Francisko Fortinajnerse sa 25:22 nakon produžetka. Tradicionalno slavlje upriličeno je na ulicama grada nekoliko dana kasnije, ali se ono pretvorilo u opšti haos.

Kako je na društvenoj mreži "X" napisala policija Kanzas Sitija, hici su ispaljeni u blizini Junion stejšna uz molbu da svi napuste taj deo grada.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.