SNIMAK DRAME NA SLAVLJU POBEDNIKA SUPERBOLA: Ima mrtvih u pucnjavi povređeno 8 do 10 ljudi (VIDEO)

Najmanje je jedna osoba preminula, a više desetina povređeno na paradi povodom osvajanja titule Kanzas Čifsa u superbolu, preneo je "Daily Mail".

🚨🚨 UPDATE: New video footage shows the moment when people were running away once they heard shots fired! #Kansas #KansasCity https://t.co/tVhrjgmL3T pic.twitter.com/QGq65g6MT7 — Military Overload (@MilitaryOV) 14. фебруар 2024.

Načelnik vatrogasnog bataljona Majkl Hopkins rekao je da je osam do 10 ljudi povređeno, ali je odbio dalje komentare, rekavši samo da će uskoro biti objavljene dodatne informacije.

Happening right now on active shooter Super Bowl parade Kansas City pic.twitter.com/RquZyEtx0i — stephion (@stephion76) 14. фебруар 2024.

Policija je u saopštenju za javnost saopštila da su dve osobe privedene. Navijači su pozvani da napuste prostor što je pre moguće.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) 14. фебруар 2024.

Na društvenim mrežama kruže snimci ljudi kako beže sa mesta događaja u panici, a ovo je jedan od prvih koji pokazuje momenat kada je sve počelo.